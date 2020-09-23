[Видео] «Парковое зеркало» старинной усадьбы в Киото

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В памятнике материальной культуры национального значения «Старая усадьба Омуро» (Кютэй Омуро) для посетителей открыто «Парковое зеркало» – вид на японский сад, отражающийся на поверхности сделанного из айвы стола. Его обычно открывали в мае, в сезон свежей зелени, но в этом году открытие отложили из-за нового коронавируса, его можно увидеть с 5 сентября. Хонда Мию (22 года), которая приехала с другом из города Такаиси преф. Осака, с удовлетворением сказала, что узнала об этом через сеть Instagram, сфотографировать отражение удалось даже лучше, чем она ожидала, и она надеется на широкий отклик (в Instagram). Вид будет открыт для публики до 4 октября. Съёмка проводилась 18 сентября в р-не Укё в Киото.

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