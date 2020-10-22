[Видео] Железнодорожная компания «Сэйбу тэцудо» перевозит в пассажирском экспрессе отборный виноград для популяризации района Титибу
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С 21 октября компания «Сэйбу тэцудо» начала демонстрационный эксперимент по транспортировке винограда сорта «Сяйн масукатто», собранного на ферме в городе Ёкосэ преф. Сайтама ограниченным экспрессом La view. Цель компании в том, чтобы помочь увеличить привлекательность региона Титибу за счёт использования свободных мест в поезде, пока заполняемость поездов нестабильна из-за распространения коронавирусной инфекции. Перевозки будут проводиться до 27 октября, кроме субботы и воскресенья. Около 40 собранных утром отборных гроздей будут продаваться в главном магазине «Сэйбу Икэбукуро» в токийском районе Тосима.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]