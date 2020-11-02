[Видео] В святилище Мэйдзи дзингу к 100-летию святилища представили новый ритуальный танец
НовостиВидео Культура Императорский дом
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
В святилище Мэйдзи дзингу в токийском районе Сибуя 1 ноября праздновали 100-летие со дня основания святилища. Для противодействия распространению инфекции количество приглашённых гостей сократили более чем вдвое по сравнению с празднованием 90-летия 10 лет назад, а поздравительная речь включала молитву о прекращении распространения инфекции.
Во время праздника выставили подношения от императора и императрицы и исполнили придворный танец «Адзума асоби». Кроме того, четыре служительницы (мико) святилища впервые исполнили танец «Дзёкю-но маи» под музыку написанную к стихам императора Мэйдзи, созданным им во время посещения территории святилища, когда она являлась собственностью императорского дома. Вечером в святилище и парке Дзингу-гайэн устроили фейерверк.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]