[Видео] В святилище Мэйдзи дзингу к 100-летию святилища представили новый ритуальный танец

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В святилище Мэйдзи дзингу в токийском районе Сибуя 1 ноября праздновали 100-летие со дня основания святилища. Для противодействия распространению инфекции количество приглашённых гостей сократили более чем вдвое по сравнению с празднованием 90-летия 10 лет назад, а поздравительная речь включала молитву о прекращении распространения инфекции.

Во время праздника выставили подношения от императора и императрицы и исполнили придворный танец «Адзума асоби». Кроме того, четыре служительницы (мико) святилища впервые исполнили танец «Дзёкю-но маи» под музыку написанную к стихам императора Мэйдзи, созданным им во время посещения территории святилища, когда она являлась собственностью императорского дома. Вечером в святилище и парке Дзингу-гайэн устроили фейерверк.

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