[Видео] Идентификация лица как способ защиты карт социального страхования

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Министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии провело демонстрационные тесты сканера для карт с функцией распознавания лиц в преддверии начала использования карты «Мой номер» в качестве свидетельства о медицинском страховании с марта 2021 года. Тамура Норихиса и Хираи Такуя, министр по делам цифровизации министерств и ведомств, испытали системы распознавания лиц устройств трёх компаний, где используются подобные карты. Хираи Такуя сказал, что при использовании карты само лицо становится паролем, системой пользоваться несложно, и скорость считывания высокая.

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