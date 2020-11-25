[Видео] В святилище Дадзайфу Тэммангу на Кюсю готовят амулеты Быка к Новому году

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24 ноября в святилище Дадзайфу Тэммангу в г. Дадзайфу преф. Фукуока началась подготовка новогодних амулетов – фигурок и колокольчиков с изображениями Быка. До 20 декабря планируется подготовить около 90 000 штук.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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