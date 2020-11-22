Предновогодние вечеринки в Японии: более 60% людей не хотят участвовать, опасаясь заражения

Предновогодние вечеринки в Японии: более 60% людей не хотят участвовать, опасаясь зараженияОбщество Здоровье
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Согласно данным опроса мнений о вечеринках в конце года в условиях эпидемии коронавируса, проведенному службой доставки еды для корпораций Japan Food Delivery, на вопрос о желании принять участие в предновогоднем застолье со своими сотрудниками, более 60% респондентов ответили «Не хотел бы» (24,6%) и «Скорее нет» (36,9%). Ответы «Хотел бы» и «Скорее да» в сумме составили 38,5%.
В опросе приняло участие 852 человека (мужчины и женщины 20 лет и старше) из пользующихся услугами компании по всей стране, он проводился в период с 7 по 13 октября. Среди причин нежелания участвовать чаще всего (88,6%) называли опасение заразиться новым коронавирусом, 30% не хотят тратить время на мероприятия на рабочем месте после работы, 27,1% из-за усталости не могут получать от этого удовольствие.
На вопрос, считают ли они, что участие в вечеринке в конце года увеличит риск заражения новым коронавирусом, положительно ответило 54,1% респондентов, «Скорее да» ответило ещё 40,8%, то есть в целом более 90% ответивших склонны считать, что риск существует.
В конце октября предлагающая в аренду офисные площади компания Spacemarket опросила 501 офисного работника в возрасте от 20 до 50 лет, выясняя, как они предпочли бы участвовать в предновогодней вечеринке компании, если она будет проводиться. В вечеринке с физическим присутствием участников хотели бы принять участие 33,3%, и ещё 36,7% ответили «Скорее да». По частоте далее шли ответы «Скорее онлайн» (17,6%) и «Онлайн» (12,4%), то есть онлайн-вечеринку предпочло бы около 30% респондентов.
Каково оптимальное количество участников предновогодних вечеринок с сотрудниками? На этот вопрос 5,6% респондентов ответило «2-3 человека», 25% – «4-5 человек», 47,3% – «5-10 человек» (47,3%), то есть около 80% опрошенных считают лучшим вариантом застолье с 10 и менее участниками. На вопрос о том, сколько сотрудников принимало участие в прошлогодней вечеринке, 71,1% ответили «11 или больше».
Фотография к заголовку: PIXTA
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