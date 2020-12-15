[Видео] «Теснота» как то, чего следует избегать во время эпидемии: в храме Киёмидзу-дэра в Киото изобразили «иероглиф года»

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Иероглиф «теснота» (密, мицу) был выбран в качестве характеризующего социальную ситуацию «иероглифа года», и 14 декабря в храме Киёмидзу-дэра в районе Хигасияма города Киото настоятель Мори Сэйхан на галерее храма написал этот иероглиф. Он отражает принимаемые многими людьми меры по предотвращению заражения новым коронавирусом, возможность встретить друзей онлайн и стать ближе друг к другу.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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