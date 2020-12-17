[Видео] В мастерской на Кюсю к Новому году делают воздушных змеев

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В мастерской «Кайто хаусу магодзи» в городе Китакюсю заканчивают подготовку к Новому году воздушных змеев «Магодзидако» с изображением Быка, символа наступающего года. Начало семейному делу в конце периода Мэйдзи (1868-1912) положил Магодзи, дедушка нынешнего главы мастерской 77-летнего Такэути Ёсихиро, который делал змеев как игрушки. Ёсихиро делает каркас и обтягивает его японской бумагой васи, а его старшая дочь Татэиси Адзуса (42 года) отвечает за роспись и отделку около 500 или более змеев трёх видов – в форме морды быка, тыквы и веера. Работа продолжается до Оомисока, последнего дня года, и мастера работают с пожеланиями улучшения ситуации с коронавирусом и новых достижений в наступающем году. Съёмка 15 декабря 2020 г.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

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