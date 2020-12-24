[Видео] Обезьяны у костра

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Двадцатого декабря в зоопарке под названием «Японский центр обезьян», расположенном в городе Инуяма префектуры Айти, представителям СМИ продемонстрировали традиционную зимнюю картину: обезьян, греющихся у костра. Традиция берет начало в 1959 году. Тайфун в заливе Исэ нанес большой ущерб, и когда в зоопарке сжигали смытые водой деревья и другой мусор, у огня собрались обезьяны, которым в принципе свойственно бояться огня. Мероприятие проводится с 21 и 26 декабря до 31 января по субботам, воскресеньям и праздничным дням.

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