[Видео] Обезьяны у костра
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Двадцатого декабря в зоопарке под названием «Японский центр обезьян», расположенном в городе Инуяма префектуры Айти, представителям СМИ продемонстрировали традиционную зимнюю картину: обезьян, греющихся у костра. Традиция берет начало в 1959 году. Тайфун в заливе Исэ нанес большой ущерб, и когда в зоопарке сжигали смытые водой деревья и другой мусор, у огня собрались обезьяны, которым в принципе свойственно бояться огня. Мероприятие проводится с 21 и 26 декабря до 31 января по субботам, воскресеньям и праздничным дням.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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