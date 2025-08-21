Отель Годзиллы в Синдзюку отмечает десятую годовщину открытием нового тематического номера
НовостиОбщество Туризм
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Голова Годзиллы, культовая достопримечательность, возвышающаяся над оживлённым районом Синдзюку Кабукитё с высоты 50 м, продолжает привлекать внимание даже спустя 10 лет после появления. Установленная на террасе восьмого этажа здания Синдзюку Тохо голова монстра рычит на прохожих и приветствует гостей отеля «Грэйсри Синдзюку». Отель, занимающий этажи с 8 по 30, предлагает 970 номеров и принимает путешественников со всего мира, причём около 90% его посетителей – иностранные гости.
Едва вступив в отель, гости погружаются в мир Годзиллы. Диорамы и старинные киноафиши, выставленные в вестибюлях, погружают посетителей в атмосферу фильма. На верхнем этаже находится знаменитая комната Годзиллы – люкс с тематическим декором, вдохновлённым монстрами серии, и эксклюзивными деталями, которые передают дух вселенной Годзиллы. Как единственный в мире отель, посвящённый Годзилле, он пользуется большим спросом у любителей спецэффектов и семей, которые любят японских монстров кайдзю (гигантские чудовища).
1 июля в честь 10-летия отеля был открыт новый номер «Годзилла против Кинга Гидоры». Этот номер, вдохновлённый классическими фильмами токусацу (японский жанр фильмов со спецэффектами), позволяет гостям не просто погрузиться в гущу событий, но и управлять ими. Используя встроенное управление освещением и звуком, посетители могут воссоздать сцену битвы между двумя легендарными кайдзю. Это место – мечта фанатов, которые могут срежиссировать и отснять собственное эпическое сражение монстров в масштабе 1:50.
Бронирование и подробная информация на официальном веб-сайте отеля «Грэйсри Синдзюку».
Фотография к заголовку: Новый номер «Годзилла против Кинга Гидоры» был представлен прессе © Nippon.com ; с разрешения TM & © Toho Co., Ltd.)