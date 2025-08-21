Отель Годзиллы в Синдзюку отмечает десятую годовщину открытием нового тематического номера

Япония в фотографиях

Отель «Грэйсри Синдзюку» в знаменитом деловом и развлекательном районе Токио знаменит своим дизайном в стиле Годзиллы, в том числе фасадом с фигурой гигантского ящера, возвышающейся над улицами Кабукитё. Спустя десять лет после открытия в отеле появился новый номер люкс, предлагающий фанатам возможность устроить сражение Годзиллы с его классическим противником, Кингом Гидорой.

Голова Годзиллы, культовая достопримечательность, возвышающаяся над оживлённым районом Синдзюку Кабукитё с высоты 50 м, продолжает привлекать внимание даже спустя 10 лет после появления. Установленная на террасе восьмого этажа здания Синдзюку Тохо голова монстра рычит на прохожих и приветствует гостей отеля «Грэйсри Синдзюку». Отель, занимающий этажи с 8 по 30, предлагает 970 номеров и принимает путешественников со всего мира, причём около 90% его посетителей – иностранные гости.



Отель «Грэйсри Синдзюку» и его отличительный знак – огромная голова Годзиллы. Гости могут рассмотреть её поближе из вестибюля восьмого этажа (© Nippon.com; с разрешения TM & © Toho Co., Ltd.)



В фойе представлена коллекция постеров к фильмам серии и настоящий костюм Годзиллы, использовавшийся во время съёмок (© Nippon.com; с разрешения TM & © Toho Co., Ltd.)

Едва вступив в отель, гости погружаются в мир Годзиллы. Диорамы и старинные киноафиши, выставленные в вестибюлях, погружают посетителей в атмосферу фильма. На верхнем этаже находится знаменитая комната Годзиллы – люкс с тематическим декором, вдохновлённым монстрами серии, и эксклюзивными деталями, которые передают дух вселенной Годзиллы. Как единственный в мире отель, посвящённый Годзилле, он пользуется большим спросом у любителей спецэффектов и семей, которые любят японских монстров кайдзю (гигантские чудовища).

1 июля в честь 10-летия отеля был открыт новый номер «Годзилла против Кинга Гидоры». Этот номер, вдохновлённый классическими фильмами токусацу (японский жанр фильмов со спецэффектами), позволяет гостям не просто погрузиться в гущу событий, но и управлять ими. Используя встроенное управление освещением и звуком, посетители могут воссоздать сцену битвы между двумя легендарными кайдзю. Это место – мечта фанатов, которые могут срежиссировать и отснять собственное эпическое сражение монстров в масштабе 1:50.



Лифтовые холлы и коридоры на верхнем этаже полностью оформлены в стиле фильмов о Годзилле (© Nippon.com; с разрешения TM & © Toho Co., Ltd.)



В новом номере «Годзилла против Кинга Гидоры» достаточно нажать на кнопку, чтобы активировать звуковые и световые спецэффекты (© Nippon.com; с разрешения TM & © Toho Co., Ltd.)



Оригинальная комната Годзиллы по-прежнему пользуется популярностью у поклонников. Тематика прослеживается даже в оформлении ванной комнаты (© Nippon.com; с разрешения TM & © Toho Co., Ltd.)



В фойе можно приобрести сувениры вселенной Годзиллы, выпущенные ограниченным тиражом (© Nippon.com; с разрешения TM & © Toho Co., Ltd.)



Не забудьте попробовать блюда тематического меню в кафе в лаундже отеля (© Nippon.com; с разрешения TM & © Toho Co., Ltd.)

Бронирование и подробная информация на официальном веб-сайте отеля «Грэйсри Синдзюку».

Фотография к заголовку: Новый номер «Годзилла против Кинга Гидоры» был представлен прессе © Nippon.com ; с разрешения TM & © Toho Co., Ltd.)