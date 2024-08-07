Итоги месяца: июль 2024

Japan Timeline

Новости

Первое за 20 лет введение в обращение в Японии банкнот нового образца, вынесение Верховным судом постановления о неконституционности бывшего Закона о евгенической защите, переизбрание на третий срок губернатора Токио Коикэ Юрико, позволение Хиросимским апелляционным судом официальной смены пола без хирургической операции, очередные спортивные достижения бейсболиста Отани Сёхэя, начало летней Олимпиады в Париже, второй титул олимпийского чемпиона дзюдоиста Абэ Хифуми и другие события июля 2024 года в Японии.

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Со времени землетрясения на полуострове Ното прошло полгода. Премьер-министр Японии Кисида Фумио побывал в пострадавших районах и принял участие в церемонии учреждения специализированной организации по содействию восстановлению.

Новая японская основная крупноразмерная ракета-носитель H3-3, запущенная из Центра космических исследований Танэгасима, вывела на орбиту государственный спутник наблюдения за земной поверхностью «Дайти-4». Это второй успешный запуск ракеты данного типа после февральского.

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Бейсболист Отани Сёхэй, играющей в команде «Лос-Анджелес Доджерс» Главной бейсбольной лиги США, выполнил 27-й в текущем сезоне дабл-хоумран и тем самым довел общее число засчитанных ранов в своей карьере в Японии и США до 501. Он стал третьим по счету японским бейсболистом, достигшим отметки в 500 ранов.

3

На судебном процессе по искам с требованием к правительству Японии выплатить компенсации в связи с тем, что истцы подверглись принудительной стерилизации на основании ныне несуществующего Закона о евгенической защите, Верховный суд вынес постановление о неконституционности данного закона, предписав правительству выплатить компенсации. Решение единогласно поддержали все 15 судей.

Банк Японии впервые за 20 лет приступил к выпуску в обращение банкнот нового образца. На купюрах достоинством 10 тыс. йен изображен Сибусава Эйити, на 5-тысячных купюрах - Цуда Умэко, а на купюрах в 1 тысячу йен – Китасато Сибасабуро.



Человек с банкнотами нового образца, Токио, район Тиёда, офис банка Мицубиси UFJ (© Jiji Press)

7

На выборах губернатора Токио действующий губернатор Коикэ Юрико была переизбрана на третий срок. На выборах было выдвинуто рекордное число – 56 кандидатов, в том числе Исимару Синдзи – бывший мэр города Акитаката префектуры Хиросима, который оказался вторым по итогам голосования, и бывшая депутат Палаты советников Рэнхо, которой досталось третье место.



Коикэ Юрико с букетом по случаю переизбрания на третий срок на посту губернатора японской столицы (© Jiji Press)

9

Унэмото Наоми (62 года) стала первой в истории женщиной, вступившей в должность генерального прокурора Японии. В своем выступлении по этому поводу она заявила о стремлении надлежащим образом применять вверенные ей прокурорские полномочия.

10

Хиросимский апелляционный суд вынес решение, позволяющее официальную смену пола без прохождения хирургической операции трансгендерному лицу – урожденному мужчине, который живет как женщина.

11

На Токийском фондовом рынке индекс Nikkei на протяжении трех дней обновлял исторические максимумы и достиг отметки 42 224.02 йены. Впервые индекс превысил уровень в 42 тыс. йен.

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Министерство обороны применило меры дисциплинарного характера к 218 членам командования Сил самообороны Японии за допущенные нарушения, в том числе нарушения закона при обращении со сведениями, представляющими особую государственную тайну с точки зрения обеспечения безопасности, а также в связи ненадлежащей выплатой денежного содержания личному составу Морских сил самообороны. Командующий Морскими силами самообороны взял на себя ответственность и 19 июля ушел в отставку.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио провел в Берлине переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. С учетом действий Китая стороны договорились создать механизм для обсуждения вопросов обеспечения экономической безопасности.



Премьер-министр Японии Кисида Фумио и канцлер Германии Олаф Шольц на совместной пресс-конференции, Германия, Берлин (© Michael Kappeler/dpa via Reuters Connect)

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Бейсболист Отани Сёхэй, играющий за команду Главной лиги бейсбола США «Лос-Анджелес Доджерс», выполнив 29-й в сезоне хоум-ран, стал первым японским спортсменом, который выполнил в Главной лиге в общей сложности 200 хоумранов.

14

Профессиональная гольфистка Фуруэ Аяка впервые выиграла один из наиболее престижных мировых чемпионатов Amundi Evian Championship (Чемпионат Эвиан) с результатом 19 андер. Она стала четвертой по счету японкой-обладательницей чемпионского титула одного из главных мировых турниров.



Фуруэ Аяка с призом Чемпионата Эвиан (© AFP/Jiji Press)

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В ходе Матча всех звезд Главной бейсболной лиги США Отани Сёхэй выполнил трипл хоум-ран. Он участвует в Матчах на протяжении четырех лет подряд и впервые выполнил хоум-ран после удачного выхода в качестве питчера. Это первый хоумран, выполненный в звездных матчах японским спортсменом, с тех пор как это удалось Итиро в 2007 году.



Отани Сёхэй принимает поздравления товарищей по команде после трипл хоумрана (© USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Комиссия по рыболовству в центральной и западной части Тихого океана (WCPFC), в ведении которой находятся вопросы управления ресурсами тихоокеанского голубого тунца, приняла решение увеличить в полтора раза объем добычи крупных особей и на 10 процентов – особей малого размера.

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Асахина Аки и Мацунага К. Сандзо были удостоены 171-й премии имени Акутагавы Рюносукэ, а Итихо Мити – премии имени Наоки Сандзюго.

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Произошел сбой в мировых масштабах из-за отказа работы компьютеров с системой Windows компании Microsoft. В Японии тоже возник ряд проблем, в том числе у авиакомпании Jetstar и тематического парка развлечений Universal Studios Japan.

Член японской олимпийской сборной по гимнастике 19-летняя Мията Сёко отстранена от участия в Играх за употребление спиртного и курение.

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В префектуре Айти на линии суперэкспрессов синкансэн Токайдо ремонтная летучка врезалась в другую и сошла с рельсов. Из-за этого на весь день было прекращено движение поездов на участке Хамамацу-Нагоя.

25

Центральный совет по минимальному уровню оплаты труда рекомендовал министру здравоохранения, труда и социального обеспечения Такэми Кэйдзо повысить в 2024 финансовом году минимальный уровень почасовой оплаты на 50 йен. Таким образом средняя по стране минимальная почасовая оплата труда будет увеличена с нынешних 1 004 йен до 1 054 йен.

26

Комиссия по ядерному регулированию Японии пришла к заключению о том, что реактор №2 АЭС «Цуруга» Японской атомной энергетической компании не соответствует критериям безопасности. Комиссия не смогла отвернуть вероятность того, что разлом, проходящий непосредственно под зданием реактора, является активным.

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Специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) приняло решение причислить золотодобывающие шахты острова Садо к объектам Всемирного культурного наследия. Решение в числе прочих одобрила и выступавшая ранее против Южная Корея с условием, что на объекте будут установлены пояснения о принудительном труде выходцев с Корейского полуострова.



Торжества по случаю внесения в список Всемирного наследия, город Садо, префектура Ниигата (© Jiji Press)

На Олимпийских играх в Париже дзюдоистка Цунода Нацуми завоевала золото в категории 48 кг. Эта медаль стала 500-й по счету, завоеванной Японией на летних Олимпиадах.

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На переговорах глав внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и США (формат «два плюс два»), состоявшихся в Токио, американская сторона заявила о намерении наделить дислоцированные в Японии американские силы полномочиями по планированию и руководству операциями. США продолжают усиливать взаимодействие и консолидацию руководства с Силами самообороны Японии. Стороны также подтвердили укрепление взаимодействия в целях обеспечения надежности потенциала расширенного сдерживания, включая американский «ядерный зонтик».

На парижской Олимпиаде дзюдоист Абэ Хифуми завоевал золотую медаль в категории 66 кг, став олимпийским чемпионом дважды подряд. Его сестра дзюдоистка Ута потерпела неожиданное поражение во втором круге состязаний. Таким образом брат и сестра не смогли вместе стать двукратными олимпийскими чемпионами.

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Банк Японии провел совещание руководства по утверждению монетарной политики, на котором принял решение повысить ключевую ставку краткосрочного кредитования с диапазона от 0 до 0,1% до приблизительно 0,25%. Решение вступит в силу с 1 августа. Это второе по счету повышение центробанком данной ставки в текущем году вслед за мартовским решением отказаться от политики отрицательных процентных ставок. Решение о фактическом повышении уровня ставки кредитования принято впервые приблизительно за 16 лет.

Фотография к заголовку: Дзюдоист Абэ Хифуми проводит победный прием в финальном поединке в категории 66 кг на Олимпийских играх в Париже (© Reuters)