Перезапуск ядерных реакторов может быть «наилучшим вариантом» для Японии, чтобы преодолеть нехватку энергии: высокопоставленный член парламента от правящей партии

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Тим Келли и Элейн Лайс

ТОКИО (Reuters). Ускорение процесса перезапуска ядерных реакторов, остановленных после аварии, случившейся на АЭС «Фукусима-1», может оказаться «наилучшим вариантом» для Японии, поскольку поможет справиться с нехваткой нефти и газа, возникшей в результате санкций, введенных против России, заявил 8 марта высокопоставленный член парламента от правящей партии.

Япония неоднократно заявляла, что в случае возможного эмбарго США на российскую нефть она будет отрабатывать свою реакцию на создавшееся положение совместно с государствами «большой семерки». Ситуация до сих пор никак не повлияла на энергоснабжение.

Такое эмбарго окажет большое влияние на Россию, но оно также сильно ударит и по Японии, заявил Онодэра Ицунори, бывший министр обороны и парламентарий высшей категории в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).

«Вопрос в том, сможем ли мы это выдержать», – сказал он в интервью агентству Reuters.

Он также добавил, что другим производителям природного газа и нефти придется удвоить свои усилия, чтобы покрыть объемы, поставляемые в настоящее время Россией. Иначе этот вариант вряд ли можно будет называть жизнеспособным. Из России Япония импортирует 5% от общего объема необходимой стране нефти и около 8% СПГ. Россия является пятым крупнейшим поставщиком нефти-сырца и сжиженного природного газа (СПГ) в Японию.

Еще более оптимальным вариантом было бы ускорение перезапуска японских ядерных реакторов, добавил он.

Многие реакторы в Японии все еще проходят процесс повторного лицензирования в соответствии со стандартами безопасности, введенными после землетрясения и цунами, которые привели к разрушению атомной электростанции «Фукусима-1».

«Если бы мы могли снова запустить ядерные реакторы, то есть, ускорить этот процесс, если бы можно было рассчитывать на понимание людей после проверок безопасности – ускоренных инспекций, а затем ускоренных перезапусков, – это, безусловно, был бы наилучший вариант», – сказал он.

На вопрос, будет ли перезапуск реакторов наилучшим вариантом в случае, если страна столкнется с нехваткой ископаемого топлива, он ответил утвердительно.

В настоящее время Япония располагает шестью действующими ядерными реакторами общей мощностью 6 190 МВт. До аварии на АЭС «Фукусима-1» количество работающих реакторов в Японии достигало 54.

Опасения относительно энергетической войны между Россией и Западом усилились во вторник, после того как США подтолкнули своих союзников запретить импорт российской нефти в качестве наказания за вторжение Москвы в Украину.

Россия предупредила, что может остановить поток газа по трубопроводам из России в Германию в ответ на решение Берлина в прошлом месяце заморозить открытие нового трубопровода «Северный поток-2», строительство которого вызвало многочисленные споры. Россия поставляет в Европу 40% потребляемого газа.

Россия называет свои действия в Украине «спецоперацией», которая, по ее словам, направлена не на оккупацию территории, а на уничтожение военных возможностей ее южного соседа и захват лиц, которых в России считают опасными националистами.

(Репортаж Каори Канэко, Тима Келли и Элейн Лайс; автор Элейн Лайс; редактор Майкл Перри, перевод Nippon.com)



ФОТО: Министр обороны Японии Онодэра Ицунори выступает на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Коно Таро, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром обороны России Сергеем Шойгу по итогам их встречи в Москве, Россия 31 июля 2018 г. (REUTERS/Максим Шеметов)



ФОТО: Сотрудники полиции и службы безопасности у входа в атомную электростанцию, принадлежащую компании Kyushu Electric Power в Сэндае. Фото сделано во время акции протеста с требованием остановить перезапуск электростанции в Сацумасэндаq, префектура Кагосима, Япония 9 августа 2015 г. (REUTERS/Като Иссэй)

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