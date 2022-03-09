Перезапуск ядерных реакторов может быть «наилучшим вариантом» для Японии, чтобы преодолеть нехватку энергии: высокопоставленный член парламента от правящей партии
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Тим Келли и Элейн Лайс
ТОКИО (Reuters). Ускорение процесса перезапуска ядерных реакторов, остановленных после аварии, случившейся на АЭС «Фукусима-1», может оказаться «наилучшим вариантом» для Японии, поскольку поможет справиться с нехваткой нефти и газа, возникшей в результате санкций, введенных против России, заявил 8 марта высокопоставленный член парламента от правящей партии.
Япония неоднократно заявляла, что в случае возможного эмбарго США на российскую нефть она будет отрабатывать свою реакцию на создавшееся положение совместно с государствами «большой семерки». Ситуация до сих пор никак не повлияла на энергоснабжение.
Такое эмбарго окажет большое влияние на Россию, но оно также сильно ударит и по Японии, заявил Онодэра Ицунори, бывший министр обороны и парламентарий высшей категории в правящей Либерально-демократической партии (ЛДП).
«Вопрос в том, сможем ли мы это выдержать», – сказал он в интервью агентству Reuters.
Он также добавил, что другим производителям природного газа и нефти придется удвоить свои усилия, чтобы покрыть объемы, поставляемые в настоящее время Россией. Иначе этот вариант вряд ли можно будет называть жизнеспособным. Из России Япония импортирует 5% от общего объема необходимой стране нефти и около 8% СПГ. Россия является пятым крупнейшим поставщиком нефти-сырца и сжиженного природного газа (СПГ) в Японию.
Еще более оптимальным вариантом было бы ускорение перезапуска японских ядерных реакторов, добавил он.
Многие реакторы в Японии все еще проходят процесс повторного лицензирования в соответствии со стандартами безопасности, введенными после землетрясения и цунами, которые привели к разрушению атомной электростанции «Фукусима-1».
«Если бы мы могли снова запустить ядерные реакторы, то есть, ускорить этот процесс, если бы можно было рассчитывать на понимание людей после проверок безопасности – ускоренных инспекций, а затем ускоренных перезапусков, – это, безусловно, был бы наилучший вариант», – сказал он.
На вопрос, будет ли перезапуск реакторов наилучшим вариантом в случае, если страна столкнется с нехваткой ископаемого топлива, он ответил утвердительно.
В настоящее время Япония располагает шестью действующими ядерными реакторами общей мощностью 6 190 МВт. До аварии на АЭС «Фукусима-1» количество работающих реакторов в Японии достигало 54.
Опасения относительно энергетической войны между Россией и Западом усилились во вторник, после того как США подтолкнули своих союзников запретить импорт российской нефти в качестве наказания за вторжение Москвы в Украину.
Россия предупредила, что может остановить поток газа по трубопроводам из России в Германию в ответ на решение Берлина в прошлом месяце заморозить открытие нового трубопровода «Северный поток-2», строительство которого вызвало многочисленные споры. Россия поставляет в Европу 40% потребляемого газа.
Россия называет свои действия в Украине «спецоперацией», которая, по ее словам, направлена не на оккупацию территории, а на уничтожение военных возможностей ее южного соседа и захват лиц, которых в России считают опасными националистами.
(Репортаж Каори Канэко, Тима Келли и Элейн Лайс; автор Элейн Лайс; редактор Майкл Перри, перевод Nippon.com)
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