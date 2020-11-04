[Видео] Исполнители японских традиционных искусств молятся о возрождении исполнительской деятельности
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Актёр Кабуки Итикава Эбидзо и другие исполнители традиционных исполнительских искусств 3 ноября провели «Праздник молитв за возрождение театральной культуры», чтобы вернуть наплыв зрителей в японские театры, которые оказались в критической ситуации из-за нового коронавируса.
В мероприятии приняли участие актёры Кабуки Итикава Эбидзо, Итикава Удандзи III, актёр ситэ школы Кандзэ театра Но и живое национальное достояние Ооцуки Бундзо, актёр театра Нингё-дзёрури Киритакэ Кандзюро III, 6-й сокэ-иэмото школы Ямамура японского танца камигатамаи Ямамура Томогоро III, исполнитель жанра ракуго Кацура Ёнэдандзи V, старший сын Эбидзо, Хорикоси Кангэн и другие.
[Видео: THE PAGE на Youtube]