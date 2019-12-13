Трансгендерная женщина выиграла судебный процесс против правительства за запрет на использование туалета

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Токио, 12 декабря. (Jiji Press). Токийский окружной суд обязал правительство Японии в четверг выплатить 1,32 миллиона йен в качестве компенсации трансгендерной женщине, работающей в Министерстве экономики, торговли и промышленности Японии, за запрет использования туалета для женщин в министерстве.

Председательствующий судья Эбара Кэндзи также приказал министерству разрешить ей свободно пользоваться туалетом, сказав: «Это ограничение незаконно, поскольку оно препятствует социальной жизни людей, соответствующей выбранному ими гендеру».

Транс-женщина в возрасте 50 лет требовала компенсацию в размере 16,5 миллионов йен за психологический ущерб, вызванный запретом на посещение туалета.

Её адвокаты заявили, что это первое в Японии решение об улучшении условий труда для сексуальных и гендерных меньшинств.

Истец поступил на работу в министерство как мужчина, и позже ему был поставлен диагноз расстройства гендерной идентичности. Она получила разрешение на работу женщиной в 2010 году, но по причине состояния здоровья не смогла сделать операцию по смене пола и изменить пол в семейном реестре. Министерство заставило её сказать сотрудникам, что по документам она считается мужчиной, чтобы она могла посещать туалет; суд признал это нарушением права личности на свободу действий. Кроме того, ей говорили, что если не может сделать операцию, то стоит стать мужчиной, и это превысило предел её терпения.

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