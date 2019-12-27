Японское правительство критикуют за пренебрежение мнением экспертов об останках, доставленных по проекту поиска погибших за границей во время Второй мировой войны
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23 декабря Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии подверглось критике из-за пренебрежения мнением специалистов об останках иностранцев, ошибочно доставленных в Японию в рамках проекта по поиску останков японских солдат, погибших за границей во время Второй мировой войны.
Министерство пренебрегло мнением специалистов, как говорится в отчёте группы, изучающей проблему. Команда критиковала министерство за то, что оно не предпринимало никаких действий в течение многих лет даже после того, как специалисты предупредили министерство о том, что собранные останки могут принадлежать не японцам.
«Мы проведём тщательное расследование и в случае необходимости накажем виновных», – заявил на пресс-конференции министр Като Кацунобу.
Группа экспертов, включающая юриста и профессоров университетов, провела слушания с должностными лицами министерства и изучила протоколы заседаний соответствующей группы специалистов.
Согласно отчёту, с 2005 года специалисты по анализу ДНК неоднократно заявляли министерству, что останки, собранные в девяти местах России и найденные на Филиппинах, могут не принадлежать японцам.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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