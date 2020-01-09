Правительство Японии прохладно отреагировало на пресс-конференцию Карлоса Гона
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Токио, 9 января (Jiji Press). Правительство Японии холодно отреагировало на пресс-конференцию бывшего руководителя Nissan Motor Co. Кралоса Гона, подозреваемого в финансовых преступлениях.
«Целью его пресс-конференции было заявить, что он является жертвой судебной системы Японии», – сказала представительница правительства.
На пресс-конференции министр юстиции Мори Масако заявила, что выезд Гона из Японии «может являться преступлением».
«Мы не можем позволить ему распространять неверную информацию о судебной системе Японии с целью оправдания своего побега, – сказала она. – Я очень надеюсь, что он будет добросовестно и открыто добиваться решения (японского) суда, если ему есть что спорить», – добавила Мори.
На пресс-конференции, состоявшейся в столице Ливана Бейруте, Гон заявил о своей невиновности, сообщает источник в правительстве.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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