Netflix покажет «Унесённые призраками» и множество других фильмов японской анимационной студии «Гибли»
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Нью-Йорк, 20 января (Jiji Press). Поставщик онлайн-видео Netflix Inc. объявил, что с февраля в сервисе потокового видео будет доступен 21 фильм японской анимационной студии «Гибли».
Такие фильмы, как удостоенный «Оскара» «Унесённые призраками», смогут смотреть пользователи Netflix в 190 странах и регионах по всему миру, за исключением Японии, США и Канады.
Ожидается, что этот шаг повысит популярность всемирно известных фильмов студии «Гибли» на зарубежных рынках.
Потоковый онлайн-гигант приобрел глобальные права на распространение анимационных фильмов у французского кинопроката Wild Bunch International.
«Мой сосед Тоторо» и шесть других работ можно будет посмотреть с 1 февраля, «Унесённые призраками» и шесть других фильмов выйдут 1 марта. Остальные семь фильмов, в том числе «Ходячий замок Хаула», будут транслироваться с 1 апреля.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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