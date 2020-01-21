Netflix покажет «Унесённые призраками» и множество других фильмов японской анимационной студии «Гибли»

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Нью-Йорк, 20 января (Jiji Press). Поставщик онлайн-видео Netflix Inc. объявил, что с февраля в сервисе потокового видео будет доступен 21 фильм японской анимационной студии «Гибли».

Такие фильмы, как удостоенный «Оскара» «Унесённые призраками», смогут смотреть пользователи Netflix в 190 странах и регионах по всему миру, за исключением Японии, США и Канады.

Ожидается, что этот шаг повысит популярность всемирно известных фильмов студии «Гибли» на зарубежных рынках.

Потоковый онлайн-гигант приобрел глобальные права на распространение анимационных фильмов у французского кинопроката Wild Bunch International.

«Мой сосед Тоторо» и шесть других работ можно будет посмотреть с 1 февраля, «Унесённые призраками» и шесть других фильмов выйдут 1 марта. Остальные семь фильмов, в том числе «Ходячий замок Хаула», будут транслироваться с 1 апреля.

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