«Хонда» предлагает сервис помесячной аренды подержанных автомобилей

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Токио, 28 января (Jiji Press) - Honda Motor Co. заявила о начале предоставления новой услуги, позволяющий клиентам арендовать подержанный автомобиль помесячно.

К примеру, аренда микроавтобуса N-Box, включая автомобильные налоги и страховые взносы, обойдётся от 29 800 йен в месяц.

Хонда стремится удовлетворить потребности людей, которые не могут содержать автомобиль в течение длительного периода времени, но хотят использовать его в течение определенного периода – например, для поездок в больницу, для беременных женщин и корпоративных сотрудников, работающих вне дома.

Сервис Honda Monthly Owner позволяет пользователям арендовать автомобиль на срок от одного до 11 месяцев. Начав с магазина подержанных автомобилей Honda в префектуре Сайтама, японский автопроизводитель планирует поэтапно расширить зоны обслуживания и в конечном итоге сделать сервис доступным по всей стране.

Изначально доступны для аренды аять моделей – N-Box, субкомпакт Fit Hybrid, минивэн Freed Hybrid, внедорожник Vezel Hybrid и версия N-Box для инвалидных колясок.

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