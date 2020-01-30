Почётный император Японии Акихито потерял сознание
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Токио, 30 января (Jiji Press). Почётный император Японии Акихито 29 января упал в обморок в своей резиденции в императорском дворце в Токио, сообщает Управление императорского двора.
Управление сообщает, что в ходе медицинского осмотра 30 января не было обнаружено никаких клинических отклонений, и заявило, что будет продолжать внимательно следить за его здоровьем.
29 января днём почётный император, которому исполнилось 86 лет, потерял сознание после возвращения с прогулки. Его поддержала почётная императрица Митико, сообщает Управление. Почётный император вскоре пришел в сознание, но пошел спать, не поужинав, как сообщило Управление императорского двора.
[Авторские права: Jiji Press, Ltd.]
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