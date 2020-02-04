В Японии начнут выдавать паспорта с изображениями гравюр Хокусая

Новости

Токио, 3 февраля (Jiji Press). Министерство иностранных дел Японии заявило, что с 4 февраля начнёт принимать заявки на новые паспорта с дизайном, созданным по гравюрам видов горы Фудзи мастера укиё-э Кацусики Хокусая.

24 гравюры из знаменитой серии «Тридцать шесть видов горы Фудзи», в том числе «Мост Нихомбаси в Эдо» и «Южный ветер, ясное небо», используются для паспортов, действительных в течение 10 лет, и 16 гравюр – для пятилетних паспортов. Одна гравюра занимает один разворот паспорта.

Представители министерства заявили, что цветной дизайн с различным рисунком разных страниц поможет предотвратить подделку, а улучшенные встроенные чипы могут лучше защитить личные данные от кражи.

Министерство обновляет дизайн паспортов примерно каждые пять-семь лет, и в последний раз дизайн менялся в 2013 году. На этот раз перед принятием решения об использовании работ Хокусая оно прислушалось к мнениям экспертов о дизайне в японском стиле.

Новые паспорта будут выдаваться в течение четырёх-шести рабочих дней.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме