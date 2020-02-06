Японская железнодорожная компания приступает к испытаниям приложения для борьбы с непристойным поведением в поездах

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Токио, 4 февраля. (Jiji Press). Компания East Japan Railway Co. (JR East) объявила о планах тестирования на линии Сайкё приложения для смартфона, позволяющего отсылать машинисту сообщения о непристойном поведении. Линия Сайкё печально известна особой частотой таких случаев.

В первом этапе тестирования приложения примут участие около 25 пассажиров, включая сотрудников самой JR East; оно будет проводиться на участке между станцией Синдзюку в Токио и станцией Омия в соседней префектуре Сайтама примерно с 7:00 до 10:00 по будням с конца этого месяца до середины марта.

В ходе теста участники будут сообщать машинисту через смартфон о предполагаемом ощупывании, а он по внутренней системе оповещения будет делать сообщения, чтобы информировать других пассажиров о ситуации, назвав номер вагона, где совершается проступок.

Позже JR East проведет опрос пассажиров, в том числе их спросят о том, не испытывали ли они дискомфорт в связи с объявлениями о непристойном поведении.

Второй этап теста в реальных условиях будет проведен в июне или позже с участием около 100 добровольцев. Им будет предложено сообщить через приложение, когда они действительно чувствовали ощупывание, и в поезде сделают оповещение.

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