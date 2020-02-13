112-летний японец признан самым старым человеком в мире
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Дзёэцу, префект Ниигата, 12 февраля (Jiji Press). Ватанабэ Титэцу, 112-летний житель Дзёэцу из префектуры Ниигата в центральной Японии признан старейшим в мире мужчиной Книги рекордов Гиннесса.
Он с удовольствием принял поздравления и сертификат.
Ватанабэ увлекается каллиграфией, он написал «старейший в мире» на японском языке и показал эту работу журналистам.
Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в Урагаваре, теперь это часть Дзёэцу. После окончания сельскохозяйственной школы работал на сахарном заводе на Тайване. После окончания Второй мировой войны он вернулся в Японию и работал в филиале правительства префектуры Ниигата, пока не достиг пенсионного возраста.
По словам Ватанабэ, смех – ключ к долгой жизни.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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