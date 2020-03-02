Вердикт Окружного суда Кумамото по «делу Кикути»: неконституционность проведения судебного процесса в особом порядке как «дискриминация, не имеющая рациональных оснований»

Общество

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Кумамото, 26 февраля (Jiji Press). 26 февраля 2020 года Окружной суд Кумамото вынес вердикт по иску к государству с требованием возместить ущерб величиной по 100 тыс. йен шести бывшим пациентам в связи с неконституционностью отказа прокуратуры от требования повторно провести суд по так называемому «делу Кикути», в результате которого мужчина как больной лепрой был осуждён и казнён после судебного процесса, проведённого в особом порядке в изолированном санаторном учреждении для пациентов с болезнью Хансена.

По так называемому «делу Кикути» в 1952 году мужчина в префектуре Кумамото как больной проказой предстал перед судом по обвинению в убийстве и других правонарушениях в связи с убийством чиновника сельской управы, сообщившего властям префектуры о болезни мужчины. Суд проходил в форме особого процесса – эти процессы проводились в закрытом режиме в таких местах, как государственный санаторий «Кикути кэйфуэн» в префектуре Кумамото. Мужчина заявлял о своей невиновности, однако в 1957 году суд вынес смертный приговор, который был приведён в исполнение в 1962 году. На процессе по «делу Кикути», как утверждают, судья и прокурор были в резиновых перчатках, а материалы дела перелистывали щипцами для углей.

В ходе нынешнего процесса главный судья Онодэра Юко, признав неконституционность проведения судопроизводства по «делу Кикути» в особом порядке как «дискриминацию без рациональных оснований», вместе с тем отказала стороне бывших пациентов в удовлетворении их требований. Судебное решение по вопросу о конституционности особых судебных процессов вынесено впервые.

В апреле 2016 года Верховный суд опубликовал доклад об особых судебных процессах, из которого следует, что «практика, позволявшая в однообразном порядке устраивать такие процессы, если подтверждается заболевание лепрой, была неконституционной». При этом заключения о неконституционности самих особых судебных процессов вынесено не было.

По поводу проведения судебного процесса по «делу Кикути» в особом порядке главный судья Онодэра указала: «Необоснованной дискриминацией, в качестве причины которой приводилось наличие болезни, права человека были нарушены на основании предрассудков о болезни и дискриминационного подхода». Суд признал нарушение Статьи 13 Конституции Японии, гарантирующей уважение к личности, а также Статьи 14, устанавливающей равенство перед законом.

Кроме того, суд признал, что имеются основания для «подозрений в неконституционности» с точки зрения гарантируемого основным законом права быть судимым открытым публичным судом.

Вместе с тем по ряду причин, в том числе из-за того, что уголовно-процессуальное законодательство не определяет основанием для проведения повторного суда наличие нарушения Конституции в судебной процедуре, суд постановил, что отказ прокуратуры от требования провести повторный судебный процесс не является нарушением закона по отношению к истцам.

Члены группы адвокатов с флагом «Особые судебные процессы – осуждены!» после вынесения судебного решения по иску против государства по вопросу требования проведения повторного суда по «делу Кикути». Вторая половина дня 26 февраля, город Кумамото
Члены группы адвокатов с флагом «Особые судебные процессы – осуждены!» после вынесения судебного решения по иску против государства по вопросу требования проведения повторного суда по «делу Кикути». Вторая половина дня 26 февраля, город Кумамото

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