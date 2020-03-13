Сильное землетрясение в префектуре Исикава в центральной Японии
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Токио, 13 марта (Jiji Press). По сообщениям Японского метеорологического агентства, сильное землетрясение интенсивностью 5,4 балла произошло в префектуре Исикава в центральной части Японии.
Толчки начались около 2:18 утра, их интенсивность в городе Вадзима на полуострове Ното составила более 5 баллов по японской 10-ступенчатой шкале сейсмической интенсивности, и менее 5 в соседнем городе Анамидзу, сообщает агентство.
Очаг землетрясения находился примерно в 10 км под полуостровом, вероятность цунами невелика.
Hokuriku Electric Power Co. сообщила, что землетрясение не нанесло ущерба атомной электростанции «Сика» в городе Сика в этой же префектуре, которая является частью региона Хокурику. В Сика, который граничит с Вадзима и Анамидзу, зарегистрировано 4 балла по шкале сейсмической интенсивности.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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