Около 70% останков, переданных как останки японских интернированных, скончавшихся в СССР, не принадлежат японцам

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Токио, 25 марта (Jiji Press). Группа независимых экспертов в ходе повторного осмотра подтвердила, что около 70% останков, привезенных из Сибири в Японию, с очень малой вероятностью являются останками интернированных японцев, сообщает министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

В июле-сентябре прошлого года возникли подозрения, что переданные Японии останки 597 человек, собранных останки интернированных в Сибири после Второй мировой войны и погибших там японцев, не являются таковыми. По данным проведенных группой экспертов тестов ДНК, 430 из них с малой вероятностью являются японцами, принадлежность остальных они не смогли определить. Неопределённые останки в принципе могли бы принадлежать японцам, но также могут быть останками людей других азиатских народов. По словам группы, семь из девяти захоронений, где были собраны останки 597 человек, в основном не использовались в качестве мест захоронения японских солдат.

Группа также пришла к выводу, что останки 10 человек, собранных на Филиппинах в 2010 году, вероятно, не принадлежат японцам, поддержав сделанный ранее аналогичный вывод других экспертов.

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