Автомобильная компания Isuzu и биотехнологический стартап Euglena разработали дизельное топливо следующего поколения

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Токио, 31 марта (Jiji Press). Isuzu Motors Ltd. и биотехнологический стартап Euglena Co. заявили, что они разработали дизельное топливо следующего поколения из одноклеточного организма эвглена.

Японские компании заявили, что топливо такого же качества, что и обычное дизельное топливо, создаёт меньшую нагрузку на окружающую среду, отметив, что углекислый газ, выделяющийся при сгорании нового топлива, оказывает меньшее воздействие на изменение климата, чем ископаемое топливо.

Isuzu, крупный производитель автомобилей, стремится продвигать новое топливо в борьбе с глобальным потеплением.

В 2014 году обе компании договорились совместно провести исследования топлива на основе эвглены.

С 1 апреля Isuzu будет использовать новое топливо для маршрутного автобуса между заводом компании в г. Фудзисава преф. Канагава и близлежащей железнодорожной станцией.

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