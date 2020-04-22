Японский космический аппарат успешно прошёл испытания на орбите около Земли и отправится к Меркурию
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Токио, 21 апреля. (Jiji Press). Японское аэрокосмическое агентство (JAXA) сообщило, что японско-европейское космическое устройство 10 апреля успешно ушло от Земли и направилось к Меркурию.
Космический аппарат BepiColombo, в котором находятся МИО (магнитосферный орбитальный аппарат) японского агентства JAXA, орбитальный спутник Европейского космического агентства и модуль передачи получаемой от Солнца энергии прошел около 13:25 путь в 12 700 км над Южной Атлантикой 10 апреля, и, согласно агентству, направился к Меркурию, ближайшей к Солнцу планете, используя гравитацию Земли.
Космическое устройство было запущено на ракете Arian 5 в октябре 2018 года. Оно должно прибыть на орбиту Меркурия в конце 2025 года, в ходе полёта оно использует гравитационные поля Венеры и Меркурия для выхода на нужную орбиту.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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