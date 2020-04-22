На Окинаве проводят исследования выброса вредных веществ на американской базе

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Гинован, префектура Окинава, 22 апреля (Jiji Press). Местные органы власти в префектуре Окинава провели расследование на месте утечки токсичных материалов на авиабазе Футэмма корпуса морской пехоты США в г. Гинован.

Исследование, в котором также участвовали представители центрального правительства, было проведено 21 апреля на основе соглашения между Японией и США об охране окружающей среды, дополняющего пакт о двустороннем статусе сил, который регулирует военное присутствие США в Японии.

Исследователи собрали пробы воды из дренажа, чтобы проверить концентрацию перфтороктансульфоновой кислоты – токсичного вещества, которое содержалось в 227 100 литрах огнетушащей пены, пролитой на базе 10 апреля.

В расследовании приняли участие десять человек, в том числе высокопоставленный правительственный чиновник префектуры, мэр Гинована Мацугава Масанори, и представители министерств обороны, иностранных дел и охраны окружающей среды. Образцы почвы не были собраны, несмотря на запрос правительства префектуры.

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