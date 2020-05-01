В Японии сегодня празднуют 1 год с момента вступления на престол императора Нарухито

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Токио, 1 мая (Jiji Press). Японский император Нарухито отметил первую годовщину со времени восшествия на престол молитвой о скорейшем завершении кризиса коронавируса.

Император провёл ряд церемоний, связанных с наследованием трона, таких как церемония восшествия на престол и обряды благодарения богам Дайдзёсай. Его сопровождала императрица Масако.

На церемонии Сокуиго тёкэн-но ги, «Первая аудиенция после наследования титула» 1 мая прошлого года император поклялся «всегда думать о народе, быть вместе с ним, следовать Конституции, исполнять свои обязанности символа государства и единства народа Японии, и искренне стремиться к счастью народа, дальнейшему развитию страны, а также миру во всём мире».

Во время государственного визита президента США Дональда Трампа в Японию в том же месяце император Нарухито и императрица Масако провели приятную беседу с Трампом и его женой Меланией без переводчика.

В июне императорская пара посетила ежегодный национальный праздник посадки деревьев в префектуре Айти в центральной Японии. В сентябре они приняли участие в национальном культурном празднике, национальном конгрессе по развитию продуктивности моря и церемонии открытия национального спортивного фестиваля.

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