В Японии сегодня празднуют 1 год с момента вступления на престол императора Нарухито
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Токио, 1 мая (Jiji Press). Японский император Нарухито отметил первую годовщину со времени восшествия на престол молитвой о скорейшем завершении кризиса коронавируса.
Император провёл ряд церемоний, связанных с наследованием трона, таких как церемония восшествия на престол и обряды благодарения богам Дайдзёсай. Его сопровождала императрица Масако.
На церемонии Сокуиго тёкэн-но ги, «Первая аудиенция после наследования титула» 1 мая прошлого года император поклялся «всегда думать о народе, быть вместе с ним, следовать Конституции, исполнять свои обязанности символа государства и единства народа Японии, и искренне стремиться к счастью народа, дальнейшему развитию страны, а также миру во всём мире».
Во время государственного визита президента США Дональда Трампа в Японию в том же месяце император Нарухито и императрица Масако провели приятную беседу с Трампом и его женой Меланией без переводчика.
В июне императорская пара посетила ежегодный национальный праздник посадки деревьев в префектуре Айти в центральной Японии. В сентябре они приняли участие в национальном культурном празднике, национальном конгрессе по развитию продуктивности моря и церемонии открытия национального спортивного фестиваля.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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