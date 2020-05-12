Полиция борется с распространением вирусной инфекции среди заключенных

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Токио, 10 мая (Jiji Press). Японская полиция активизирует усилия по предотвращению заражения коронавирусом нового типа заключенных после того, как в прошлом месяце некоторые из задержанных, содержавшихся в полицейском участке в Токио, заразились вирусом, в результате чего следственный изолятор был временно закрыт.

Национальное полицейское управление обеспокоено вероятностью повторения подобной ситуации в других частях страны и призывает предоставить каждому заключенному индивидуальную камеру. Однако это может оказаться сложным из-за ограниченных возможностей полиции.

В полицейском участке района Сибуя столичного управления полиции было подтверждено, что один заключенный заразился вирусом 8 апреля, а другой - 12 апреля.

Результаты тестов с полимеразным усилением, проведенных впоследствии в полицейском участке Токийского района Сибуя среди заключенных и сотрудников, отвечающих за управление следственным изолятором, 18 апреля показали инфицирование еще пяти заключенных.

Столичное управление полиции временно закрыл следственный изолятор на станции Сибуя, переместив всех задержанных в другие учреждения. «Мы серьезно относимся к заражению семерых заключенных», - сказал высокопоставленный сотрудник СУП.

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