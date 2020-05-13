В Японии в январе-марте 2020 года количество случаев жестокого обращения с детьми выросло на 10-20%

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Токио, 12 мая (Jiji Pres). Согласно исследованию Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии, число случаев жестокого обращения с детьми, которые рассматривались детскими консультационными центрами по всей стране в январе-марте, было выше прежнего значения на 10-20%.

Опрос был проведен в связи с опасениями, что в условиях самоизоляции из-за коронавируса и закрытия школ может возрасти количество таких случаев.

Однако министерство не уверено, связано ли увеличение случаев жестокого обращения с детьми с самоизоляцией, заявили чиновники министерства.

Количество консультаций по вопросам жестокого обращения с детьми, проведенных в январе, составило 14 974, что на 22% больше, чем в предыдущем году. В феврале их число составило 14 997, что на 11% больше, а в марте – 22 503, что на 12% больше.

По префектурам наибольшее число за месяц было зарегистрировано в Осака в ​​марте и составило 3025 при 2631 годом ранее и в Токио, также в марте, 2908 по сравнению с 2177 случаями годом ранее.

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