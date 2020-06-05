Министры стран «Большой cемерки» достигли соглашения о помощи странам с низким уровнем дохода в условиях коронавирусного кризиса

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Токио, 3 июня (Jiji Press). В среду во время регулярной телеконференции министры финансов семи ведущих промышленных стран, известных как «Большая семерка», подтвердили свое намерение сотрудничать в области поддержки стран с низким уровнем дохода, имеющих слабую финансовую базу, чтобы помочь этим странам справиться с продолжающейся пандемией коронавируса.

Пандемия «усугубила существующие проблемы задолженности во многих странах с низким уровнем дохода, подчеркнув важность устойчивости и прозрачности долга для долгосрочного финансирования развития», сообщили министры в совместном заявлении, опубликованном после телеконференции.

«Мы продолжаем работать вместе, чтобы содействовать международному экономическому реагированию» на эпидемию, «с акцентом на беднейшие и наиболее уязвимые страны» и «сохраняем приверженность оказанию помощи странам с низким уровнем доходов» в их борьбе с кризисом, сказали министры.

Они также обязались продолжать тесно сотрудничать со странами-членами “Большой двадцатки”, Парижским клубом стран-кредиторов, Международным валютным фондом, Всемирным банком и другими организациями «в целях обеспечения устойчивости и прозрачности долга, включая содействие своевременной координации кредиторов и равномерному распределению расходов».

Телеконференция «Большой семерки» состоялась в то время, когда международное сообщество столкнулось с необходимостью полностью поддержать развивающиеся страны с несовершенной системой здравоохранения и хрупкой финансовой базой, чтобы предотвратить дальнейшее распространение эпидемии.

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