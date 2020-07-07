Пенсионный фонд Японии сообщает об убытках

Новости

Токио, 3 июля (Jiji Press). Государственный пенсионный инвестиционный фонд Японии сообщил о рекордной квартальной инвестиционной потере в размере 17 707,2 млрд йен за период с января по март.

Первая потеря за пять кварталов в основном вызвана падением цен на акции из-за последствий вспышки нового коронавируса.

Из убытков за квартал 10 223,1 млрд йен потеряны из-за иностранных инвестиций в акции, и 7418,5 млрд йен – из-за внутренних инвестиций в акции. Внутренние инвестиции в облигации также привели к убыткам, в то время как инвестиции в иностранные облигации принесли прибыль.

В результате фонд понёс инвестиционный убыток в 8283,1 млрд йен в 2019 фискальном году, закончившемся в марте, с результатом -5,2%.

Это второй по величине ежегодный убыток после потерянных 9348,1 млрд йен в 2008 финансовом году, когда крах американского инвестиционного банка Lehman Brothers вызвал глобальный финансовый кризис.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме