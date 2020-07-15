Токио и три других региона станут центрами стартап-бизнеса

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Токио, 14 июля (Jiji Press). Правительство Японии определило включающий Токио регион и три других четыре региона, в том числе один, включая Токио, в качестве центров, где оно будет поддерживать запуск и развитие стартапов, как заявил во вторник министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Такэмото Наокадзу.

На пресс-конференции он сказал: «Мы надеемся создать центры развития, не отстающие от Кремниевой долины».

Токийский регион включает Токио и Йокогаму, главный город преф. Канагава, регион Айти – префектуру Айти, её центр Нагоя, город Хамамацу в соседней префектуре Сидзуока и другие. Регион Осака в основном состоит из города Осака и соседних городов Киото и Кобе, а регион Фукуока – город Фукуока на западе страны.

Правительство предоставит бюджетный приоритет и смягчать ограничения в этих четырёх центрах, чтобы развивать новые отрасли промышленности с использованием передовых технологий. Такие предприятия предполагается запустить к концу марта 2021 года.

Правительство поставило цель к 2024 году удвоить количество запусков стартапов в Японии по сравнению с 2018 финансовым годом.

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