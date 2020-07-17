Верховный суд Японии оставил в силе приговор художнице, опубликовавшей трёхмерную модель своих гениталий

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Токио, 16 июля (Jiji Press). Верховный суд отклонил апелляцию, поданную художницей комиксов-манга Игараси Мэгуми на приговор суда первой инстанции в виде штрафа в размере 400 000 йен за распространение среди поклонников 3D-данных о её гениталиях.

Первая малая коллегия верховного суда под председательством судьи Коикэ Хироси признала непристойный характер данных, отметив, что разумно выносить суждение после просмотра продукта визуализации данных.

В 2016 году Токийский окружной суд оправдал Игараси, известную под псевдонимом Рокудэнасико, «Плохая девчонка», по обвинению в демонстрации гипсовой модели её гениталий, но признал её виновной в передаче непристойных электромагнитных записей.

Окружной суд счёл, что трёхмерные данные представляют натуралистичное изображение гениталий, провоцируя сексуальное желание зрителя, указывая на то, что в гипсовой модели трудно распознать гениталии.

После того, как Высокий суд Токио оставил в силе решение в 2017 году, 48-летняя Игараси обжаловала это решение в Верховном суде.

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