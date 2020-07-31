В Японии обсуждают законы о применении наказаний для несовершеннолетних

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Проектная группа Либерально-демократической партии и Комэйто 30 июля отвергла снижение возраста действия закона о несовершеннолетних в связи с понижением возраста совершеннолетия с 20 до 18 лет с апреля 2022 года.

Группа обсуждала, будет ли распространяться действие закона на людей 18-19 лет после снижения возраста совершеннолетия, и согласилась с сохранением его действия. Они решили сохранить принципиальную схему, при которой уголовные дела с участием людей младше 20 лет передают в семейные суды, хотя и расширили сферу преступлений, дела о которых переходят в ведение государственной прокуратуры.

При нынешней системе в прокуратуру поступают дела о причинении смерти или повлёкших смерть действиях. Группа законодателей согласилась в том, что в прокуратуру следует передавать также дела 18-19-летних, совершивших преступления, карающиеся заключением на год и более – кражи, изнасилования и т. п.

В связи с введением в действие пересмотренного Гражданского кодекса в апреле 2022 года возраст совершеннолетия будет снижен с 20 до 18 лет, и Либерально-демократическая партия была намерена внести поправки в законодательство в этой связи, с чем не согласилась партия Комэйто, видя в этом препятствие для реабилитации молодых людей. Для урегулирования вопроса по инициативе ЛДП была создана проектная группа.

Дискуссии о поправках в Закон о несовершеннолетних ведутся в Законодательном совете (консультативном органе) уже на протяжении трёх с половиной лет, в сентябре должен был выпущен отчёт. Правящие партии в основном пришли к согласию, и Министерство внутренних дел приступит к внесению поправок в законодательство.

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