Государственный пенсионный фонд Японии в апреле-июне 2020 г. зафиксировал рекордную прибыль в 12,5 трлн йен

Новости

Токио, 7 августа (Jiji Press). Государственный инвестиционный пенсионный фонд Японии сообщил о рекордной квартальной доходности инвестиций в размере 12 трлн 486,8 млрд йен за апрель-июнь.

Фонд получил прибыль после инвестиционных убытков в размере более 17 триллионов йен в январе-марте, что стало самым крупным убытком за квартал.

Рост прибылей связан с улучшением цен на акции в Японии и за её пределами после сильного падения в результате распространения нового коронавируса.

Доходность инвестиций достигла рекордного уровня в 8,3%, а общая сумма активов, управляемых фондом, к концу июня составила 162 трлн 92,6 млрд йен.

Совокупная прибыль с момента, когда фонд начал инвестиции в инструменты финансового рынка в 2001 финансовом году, сохранилась на высоком уровне, составив 70 трлн 24,5 млрд йен.

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

Статьи по теме