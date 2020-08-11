Государственный пенсионный фонд Японии в апреле-июне 2020 г. зафиксировал рекордную прибыль в 12,5 трлн йен
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Токио, 7 августа (Jiji Press). Государственный инвестиционный пенсионный фонд Японии сообщил о рекордной квартальной доходности инвестиций в размере 12 трлн 486,8 млрд йен за апрель-июнь.
Фонд получил прибыль после инвестиционных убытков в размере более 17 триллионов йен в январе-марте, что стало самым крупным убытком за квартал.
Рост прибылей связан с улучшением цен на акции в Японии и за её пределами после сильного падения в результате распространения нового коронавируса.
Доходность инвестиций достигла рекордного уровня в 8,3%, а общая сумма активов, управляемых фондом, к концу июня составила 162 трлн 92,6 млрд йен.
Совокупная прибыль с момента, когда фонд начал инвестиции в инструменты финансового рынка в 2001 финансовом году, сохранилась на высоком уровне, составив 70 трлн 24,5 млрд йен.
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