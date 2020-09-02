Японские автопроизводители стремятся разработать мобильные источники энергии на случай стихийных бедствий

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Токио, 1 сентября (Jiji Press). Все больше японских автопроизводителей активизируют усилия по разработке систем, использующих автомобили на топливных элементах или электромобили для подачи электроэнергии во время бедствий.

Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. 31 августа заявили о планах создания мобильной системы производства и подачи электроэнергии на базе автобуса на водородных топливных элементах, оборудованного батареями. Автобус Toyota на топливных элементах будет генерировать энергию и заряжать портативные аккумуляторы, разработанные Honda, для использования в эвакуационных убежищах и других местах.

Обе компании стремятся содействовать внедрению своей системы «Moving e» в сотрудничестве с местными органами власти.

По заявлению компаний, система сможет обеспечивать питание эвакуационного центра вместимостью 50 человек в течение трёх дней, если автобус на топливных элементах будет находиться в радиусе примерно 100 километров от водородной станции.

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