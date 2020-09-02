Японские автопроизводители стремятся разработать мобильные источники энергии на случай стихийных бедствий
НовостиТехнологии
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 1 сентября (Jiji Press). Все больше японских автопроизводителей активизируют усилия по разработке систем, использующих автомобили на топливных элементах или электромобили для подачи электроэнергии во время бедствий.
Toyota Motor Corp. и Honda Motor Co. 31 августа заявили о планах создания мобильной системы производства и подачи электроэнергии на базе автобуса на водородных топливных элементах, оборудованного батареями. Автобус Toyota на топливных элементах будет генерировать энергию и заряжать портативные аккумуляторы, разработанные Honda, для использования в эвакуационных убежищах и других местах.
Обе компании стремятся содействовать внедрению своей системы «Moving e» в сотрудничестве с местными органами власти.
По заявлению компаний, система сможет обеспечивать питание эвакуационного центра вместимостью 50 человек в течение трёх дней, если автобус на топливных элементах будет находиться в радиусе примерно 100 километров от водородной станции.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- [Видео] Компания Toyota представила автомобиль с улучшенной вентиляцией для противодействия инфекции
- Toyota выпустит подключаемый гибрид RAV4 для Японии и США
- Toyota представляет электрическое средство передвижения, напоминающее самокат
- «Тойота»: ограничение импорта автомобилей в США приведёт к рецессии
- Toyota совместно с JAXA намерена разработать луноход
- Новый облик токийских такси