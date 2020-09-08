В Японии от эпидемии страдают производители сусального золота

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Канадзава, 7 сентября (Jiji Press). Производители сусального золота, знаменитого товара Канадзавы в префектуре Исикава в центральной Японии, испытывают трудности из-за плохих продаж в условиях эпидемии коронавируса и стремительного роста цен на золото.

Сусальное золото, полученное прессованием золота до толщины 0,0001 миллиметра, используется для украшения семейных буддийских алтарей, лакированных изделий и мебели, а также для восстановления культурных ценностей. Изделия из сусального золота пользуются популярностью как сувениры среди иностранных туристов.

В Канадзаве существуют идеальные для производства сусального золота уровни влажности и качества воды.

По данным местной ассоциации производителей сусального золота, в 2019 финансовом году сусального золота произвели в количестве 16,55 миллионов квадратных листов с размером стороны около 11 сантиметров, это почти всё сусальное золото, производящееся в стране, однако эпидемия коронавируса привела к ограничениям на въезд, что повлияло на туристическую отрасль.

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