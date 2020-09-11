Полиция Японии создаст группу экспертов по правилам использования арбалетов　

Общество Политика

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Токио, 10 сентября (Jiji Press) – 10 сентября Национальное полицейское управление Японии приняло решение создать группу экспертов для обсуждения правил владения и пользования арбалетами после того, как в июне четыре человека в префектуре Хёго, западная Япония, пострадали в результате выстрелов из арбалета.

Группа представит отчет к концу года, проведя около четырех встреч. Первая из них запланирована на 23 сентября.

С января 2010 года по июнь этого года полиция Японии провела ряд оперативных мероприятий, включая задержания, по 32 делам, связанным с арбалетами. Между тем, владение этим видом оружия не регулируется действующим законодательством, в частности, Законом о контроле владения огнестрельным оружием и мечом. По состоянию на конец августа действует лишь одна ограничительная мера - запрет на продажу арбалетов лицам в возрасте до 18 лет, введенный в 23 префектурах.

НПУ рассмотрит возможность ужесточения правил на основе отчета экспертной группы из семи человек, среди которых будут, ученый и представитель арбалетного спорта.

По информации НПУ, за последние 10 лет из 32 инцидентов, связанных с использованием арбалетов, 13 повлекли человеческие жертвы и ранения, 10 имели отношение к угрозам и порче имущества, а 9 - к убийству животных или другим нарушениям Закона о защите животных, а также мелким правонарушениям.兵庫県宝塚市の４人殺傷事件を受け、有識者により規制の在り方が議論されるボーガンの例（警察庁提供）

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

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