Япония и Великобритания достигли широкомасштабного соглашения о торговле

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Токио, 11 сентября (Jiji Press). Япония и Великобритания достигли широкого соглашения о двусторонней торговле, как заявил министр иностранных дел Японии Мотэги Тосимицу после видеоконференции с министром международной торговли Великобритании Элизабет Трасс.

Широкое соглашение было достигнуто всего через три месяца после того, как две страны вступили в переговоры, при этом срок действия преференциальных тарифных мер, применяемых к торговле между Японией и Великобританией в соответствии с соглашением об экономическом партнёрстве между Японией и Европейским союзом, истекал в конце этого года из-за выхода Великобритании из ЕС.

Как заявил Мотэги на пресс-конференции, двусторонняя сделка была заключена в рамках соглашения об экономическом партнёрстве между Японией и ЕС, подчеркнув, что экспорт японских автомобилей в Великобританию будет по-прежнему поощряться, а японские фермеры будут защищены.

В Лондоне Трасс сказала: «Это исторический момент для Великобритании и Японии, поскольку это наша первая крупная торговая сделка после выхода из ЕС».

В это время, когда когда торговые переговоры между Великобританией и ЕС зашли в тупик, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в сообщении в Twitter отметил: «Великобритания только что подписала важное соглашение о свободной торговле с Японией. Мы вернули себе контроль над нашей торговой политикой и продолжим процветать как торговая страна за пределами ЕС».

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