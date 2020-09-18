Хранительницей останков казненного гуру «Аум Синрикё» назначена его вторая дочь
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Токио, 17 сентября (Jiji Press) - Информированные источники сообщили, что 17 сентября Токийский суд по делам семьи выбрал хранительницей останков и волос казненного в июле 2018 года Мацумото Тиздуо его вторую дочь. Основатель и бывший лидер ныне несуществующего деструктивного культа «Аум Синрикё» был известен под псевдонимом Сёко Асахара.
В настоящее время останки и волосы Мацумото хранятся в следственной тюрьме Токио.
За право хранения останков боролись четвертая дочь гуру «Аум Синрикё» и другие члены его семьи. Сообщается, что перед казнью Мацумото назначил хранительницей своих останков именно четвертую дочь и что она планирует подать жалобу на решение суда по делам семьи в Высокий суд Токио.
По сведениям источников, суд по делам семьи выбрал вторую дочь на основании таких факторов, как количество посещений ею Мацумото до момента его казни в возрасте 63 лет.
[Авторские права: Jiji Press, Ltd.]
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