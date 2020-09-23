Танака Канэ стала самым старым человеком из когда-либо живших в Японии

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Токио, 19 сентября (Jiji Press). Танака Канэ из Японии, признанная Книгой рекордов Гиннеса самым старым ныне живущим человеком в мире, достигла возраста 117 лет и 261 дня, став самым старым человеком, когда-либо жившим в Японии, о которых известно из документов.

По данным Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии, живущая в городе Фукуока на юго-западе Японии Танака превзошла возраст Тадзимы Наби, которая жила в г. Кикаи в префектуре Кагосима, также на юго-западе Японии, и умерла в 2018 году в возрасте 117 лет и 260 дней.

Танака родилась 2 января 1903 года в бывшей деревне Вадзиро, ныне являющейся частью города Фукуока. Она очень любит газированные напитки и шоколадные конфеты. Сейчас она живёт в городском доме престарелых.

19 сентября администрация префектуры Фукуока отправила Танаке памятные подарки и поздравительный сертификат от губернатора Огавы Хироси через персонал дома престарелых. Она выглядела счастливой, когда накинула на колени одеяло из курумэ гасури, традиционной хлопчатобумажной ткани из южной части префектуры, которое, по словам персонала, было отправлено ей в подарок.

Такасима Соитиро, мэр города Фукуока, выступил с заявлением, в котором выразил свое уважение к Танаке, которая стала свидетельницей смены пяти японских эпох – Мэйдзи, Тайсё, Сёва, Хэйсэй и Рэйва, пережив множество событий. Он также пожелал ей крепкого здоровья.

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