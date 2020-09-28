Премьер-министр Суга Ёсихидэ впервые после избрания на должность посетил Фукусиму

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Фукусима, 26 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ посетил префектуру Фукусима, которая сильно пострадала от землетрясения и цунами в марте 2011 года и последующей ядерной аварии, впервые после избрания его на пост премьер-министра.

Его визит направлена ​​на то, чтобы показать, какое значение он придаёт восстановлению территорий, пострадавших от стихийных бедствий и ядерных катастроф, как это делал его предшественник Абэ Синдзо, хотя политическая платформа администрации Суги и не затрагивает вопросов восстановления территорий после бедствий 2011 года.

Во время поездки Суга посетил пострадавшую от катастрофы АЭС «Фукусима-1» компании Tokyo Electric Power Company. Суга осмотрел электростанцию, проехав по территории ​​на машине, и выслушал объяснения сотрудников TEPCO о работах по выводу станции из эксплуатации и очистке загрязнённой воды с объекта.

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