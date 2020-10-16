В Японии абитуриентов, близко контактировавших с инфицированными коронавирусом, допустят к сдаче экзаменов

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Токио, 15 октября (Jiji Press). 15 октября правительственная комиссия одобрила план, позволяющий близко контактировавшим с пациентами сдавать единые вступительные экзамены в университеты в январе следующего года при определённых условиях.

На единые экзамены, которые будут проводиться впервые, подали заявки 530 тысяч человек.

Те, кто близко контактировал с инфицированными коронавирусом, получат разрешение сдавать экзамены при отрицательном результате теста на вирус и отсутствия симптомов заболевания в дни экзаменов. Они должны будут приезжать, не используя общественный транспорт, и будут проходить тесты в отдельных комнатах.

Проверять температуру тела у экзаменуемых в дни экзаменов не будут, но тем, у кого температура 37,5 градусов или выше, предложат сдать экзамены позже в другие дни.

Сиденья будут размещены на расстоянии около 1 метра друг от друга, и экзаменаторы будут обеспечивать вентиляцию в течение примерно 10 минут после каждого экзамена.

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