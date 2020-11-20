В Японии принимают закон о запрете вывоза фирменных сортов растений

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Токио, 19 ноября (Jiji Press). Палата представителей Японии одобрила законопроект, запрещающий вывоз за границу фирменных фруктовых и других недавно созданных сортов растений.

Законопроект о внесении изменений в закон о защите сортов растений и семенах был одобрен большинством голосов на пленарном заседании нижней палаты парламента страны.

Закон, вероятно, будет принят во время текущей внеочередной сессии парламента после обсуждения в Палате советников, верхней палате парламента. Текущая сессия продлится до 5 декабря.

Саженцы высококлассного винограда и других растений без разрешения вывозятся в Южную Корею и Китай, и Япония надеется усилить защиту недавно выведенных сортов растений, разрешив выращивание таких растений только в Японии или определённой префектуре страны.

Япония также стремится снизить риск передачи семян и саженцев третьей стороне путем ограничения использования семян, которые японские фермеры собирают с выращиваемых ими новых сортов.

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