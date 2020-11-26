В Японии обнаружены два новых вида тараканов

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Токио, 25 ноября (Jiji Press). Группа японских исследователей объявила об открытии двух новых видов тараканов на островах на юго-западе Японии.

Принадлежащие к семейству Eucorydia тараканы имеют блестящую металлическую окраску, как сообщила группа, в которую вошли исследователи из Парка наблюдения за насекомыми Рюё в городе Ивата в префектуре Сидзуока в центральной Японии, а также из японских университетов Кагосима и Хосэй.

25 ноября в парке начали показывать новые виды – Eucorydia tokaraensis, обитающую на Амами Осима и других островах в префектуре Кагосима на юго-западе Японии, и Eucorydia donanensis, обитающую на острове Ёнагуни в префектуре Окинава на самом юге Японии. Самцы тараканов Eucorydia tokaraensis и Eucorydia donanensis имеют длину 12-15 миллиметров и 12,5-14,5 миллиметра соответственно.

В настоящее время в Японии насчитывается 59 видов тараканов. Лишь около 10% из них можно увидеть в городах, остальные обитают в лесах и пещерах.

Сотрудник парка Янагисава Сидзума (25 лет) смог определить характеристики взрослых тараканов после сбора и выращивания молодых личинок двух новых видов. «Я рад этому открытию, поскольку исследования тараканов идут медленно, – сказал он. – Я хочу раскрыть всё разнообразие тараканов, которые играют важную роль в разложении лесных растений».

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