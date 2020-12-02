Элитная рыба с токийского рынка Тоёсу продается в Интернете

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Токио, 2 декабря (Jiji Press) - Оптовые торговцы рыбой с продовольственного рынка Тоёсу в Токио увеличивают объемы онлайн-продаж голубого тунца и морского ежа. Эти продукты обычно подаются в элитных суши-ресторанах.

Поскольку в условиях затянувшейся пандемии коронавируса нового типа многие потребители вынуждены оставаться дома, на крупнейшем рыбном рынке Японии растет спрос на высококачественную рыбу, которую раньше могли приобретать только шеф-повара и другие профессионалы ресторанного бизнеса.

У обычных посетителей нет доступа в торговую зону рынка Тоёсу, где покупают рыбу суши-повара, рыбные магазины и другие профессионалы.

Для расширения целевой аудитории и доставки рыбы покупателям оптовые участники аукционов Тоёсу и оптовики-посредники используют онлайн-продажи, демонстрирующие стремительный рост в условиях коронавирусного кризиса.

Так оптовый продавец Chuo Gyorui Co., заинтересованный в увеличении продаж морепродуктов, объединился с токийской компанией Shokubunka. Chuo Gyorui Co. является участником аукционов по продаже тунца на рынке Тоёсу, а Shokubunka принадлежит интернет-магазин, насчитывающий около 700 000 пользователей.

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