Коронавирусные правила вызывают замешательство у пользователей услуг собак-поводырей в Японии

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Токио, 30 ноября (Jiji Press). Пандемия коронавируса вынудила изменить привычный образ жизни пользователей услуг собак-поводырей. Их замешательство вызвано тем, что им сложно обращаться за помощью к другим людям, сохраняя при этом социальную дистанцию.

Общественные группы постоянно публикуют информацию о том, как помочь пользователям услуг собак-поводырей в период кризиса, призывая население продолжать оказывать содействие таким людям, одновременно предпринимая меры по предотвращению заражения.

С момента начала эпидемии Японская ассоциация предоставления услуг собак-поводырей и другие соответствующие группы были проинформированы о проблемах пользователей услуг собак-поводырей. Так, один из них отметил, что ему стали меньше помогать другие люди, в то время как другой сообщил о проблемах в очередях из-за того, что он не видит знаки социальной дистанции.

Еще в одном случае собаке-поводырю пришлось ждать хозяина возле магазина, в который такие собаки ранее допускались, хотя рестораны, отели и другие учреждения не имеют права отказывать в доступе животным.

Представитель центра поддержки собак-поводырей предположил, что люди могут воздерживаться от предложения помощи из опасения побеспокоить пользователей услуг собак-поводырей, дотрагиваясь до них или разговаривая с ними, потому что такие действия могут увеличить риск заражения.

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