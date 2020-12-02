В Йокогаме представили полноразмерную движущуюся модель Гандама

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Йокогама (Jiji Press) - 30 ноября в прибрежном парке Йокогама в префектуре Канагава журналистам представили полноразмерную движущуюся модель боевого робота Гандама из популярного японского анимационного сериала.

18-метровая фигура появилась в городе к югу от Токио в ознаменование 40-летия со дня запуска сериала. Увидеть Гандама можно будет с 19 декабря.

Модель является частью специального комплекса Gundam Factory Yokohama, который откроется в парке до конца марта 2022 года.

Благодаря 24 движущимся деталям фигура будет менять позу каждые 30 минут, чтобы зрители смогли ощутить подлинную мощь гигантского робота.

В комплексе также будет создан макет кабины Гандама, и кафе, где будут продаваться предметы, посвященные персонажам сериала.

 

アニメ「機動戦士ガンダム」の放映開始４０周年記念で制作された高さ１８メートルの動く等身大ガンダム＝３０日午後、横浜市（Ｃ）創通・サンライズ

[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]

 

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